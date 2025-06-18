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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı işgalci, soykırımcı bir ekibin üyesi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı işgalci, soykırımcı bir ekibin üyesi

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sa'ar, işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir" ifadelerini kullandı

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        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 20:37 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:37
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        İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar'a sert tepki geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir. Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa’daki Neo-Nazi’lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır.

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        #Ömer Çelik
        #Gideon Sa’ar
        #haberler
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