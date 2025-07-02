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        Haberler Gündem Politika AK Parti sahaya iniyor: Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak | Son dakika haberleri

        AK Parti sahaya iniyor: Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak

        AK Parti, yaz döneminde sahada olacak. Kamp sonrası teşkilat çalışmalarına ağırlık verilecek. Halka terörsüz Türkiye süreci anlatılacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:56
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        AK Parti sahaya iniyor: Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak
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        AK Parti sahaya inecek. Toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek terörsüz Türkiye süreci anlatılacak.

        KAMP SONRASI TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-13 Temmuz'da Kızılcahamam kampını yapacaklarını duyurdu. AK Parti'nin yeni yol haritası açıklanacak. Kamp sonrası teşkilat çalışmalarına ağırlık verilerek kapı kapı dolaşılacak.

        Milletvekilleri ile toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç konusunda kritik bir döneme girileceğine işaret etti. Vatandaş ile kurulacak diyaloglarda hassasiyet vurgusu yaptı.

        Erdoğan, toplantıda 2028 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 5,6 milyon gence ulaşabilmek için de ülke genelinde etkinlikler yapılması talimatını verdi.

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