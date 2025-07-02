AK Parti sahaya iniyor: Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak

AK Parti sahaya inecek. Toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek terörsüz Türkiye süreci anlatılacak.

KAMP SONRASI TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-13 Temmuz'da Kızılcahamam kampını yapacaklarını duyurdu. AK Parti'nin yeni yol haritası açıklanacak. Kamp sonrası teşkilat çalışmalarına ağırlık verilerek kapı kapı dolaşılacak.

Milletvekilleri ile toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç konusunda kritik bir döneme girileceğine işaret etti. Vatandaş ile kurulacak diyaloglarda hassasiyet vurgusu yaptı.

Erdoğan, toplantıda 2028 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 5,6 milyon gence ulaşabilmek için de ülke genelinde etkinlikler yapılması talimatını verdi.