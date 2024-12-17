AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Muğla İl Başkanlığına Mimar Haluk Laçin atandı.

11 Mart 1974'te Muğla'nın Datça ilçesinde doğan Laçin, ilk ve orta öğrenimini de burada tamamladıktan sonra Kıbrıs Uluslararası Amerikan Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünü tamamladı. 1998 yılından bu yana Datça'da mimarlık yapan Laçin, Datça Haber Gazetesi'nin de imtiyaz sahibi. Laçin, evli ve bir çocuk babası.

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