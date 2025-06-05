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        Haberler Gündem Politika AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın gençlerle buluştu | Son dakika haberleri

        AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın gençlerle buluştu

        AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Kağıthane'de mesire alanında gençlerle sohbet edip bayramlaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 18:40 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:40
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        Genç vekilden bayram ziyareti
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        Gençlerde bayramlaştırma kültürünü pekiştirmek için sahaya inen TBMM'nin en genç üyelerinden AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Derya Ayaydın, Kurban Bayramı öncesinde ilçe gezilerini sürdürdü.

        İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Kağıthane Hasbahçe Mesire alanında bayram mesajı veren Ayaydın şöyle konuştu:

        Kurban Bayramı vesilesiyle bugün Kağıthane'de vatandaşlarımızla bayramlaşmaya geldik. Öncelikle Filistinli kardeşimiz olmak üzere tüm İslâm aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

        "GENÇLERİMİZLE BAYRAMLAŞACAĞIZ"

        Milletimizle beraber olmaya geldik. Gençlerimiz yarınların umudu, geleceğimizin kıymetlileri gençlerimizle birlikte bayramlaşacağız, çocuklarımızla oynayacağız. Aktivite neler yapılabilir, sporda neler yapılabilir? Onlarla ilgili düşüncelerini dile getiriyorlar. Günümüzde yapay zeka çok önemli. Biliyorsunuz Meclis'te de en genç milletvekilleri AK Parti'den

        Ayaydın'ın gençlerle buluşmasına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.

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        #Derya Ayaydın
        #haberler
        #Son dakika haberler
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