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        Haberler Gündem AK Parti'li Gökçek, TBMM'ye üzerinde, 'Rüşvet için CHP' yazılı baklavayla geldi

        AK Parti'li Gökçek, TBMM'ye üzerinde, 'Rüşvet için CHP' yazılı baklavayla geldi

        AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Antalya Manavgat Belediyesi'nde düzenlenen rüşvet operasyonu nedeniyle TBMM'ye üzerinde, 'Rüşvet için CHP' yazılı baklavayla geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 20:48 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:48
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        Osman Gökçek'ten CHP'ye 'baklava' göndermesi
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        AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Antalya Manavgat Belediyesi'nde düzenlenen rüşvet operasyonu nedeniyle TBMM'ye üzerinde 'Rüşvet için CHP' yazılı baklavayla geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

        "Biliyorsunuz dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) baklava kutularının içerisinde avroları taşırken görüntülendi. Biz de diyoruz ki, 'Rüşvet için CHP' diyoruz. Bugün bu konuya dikkat çekmek için bu tepsiye, 'Rüşvet için CHP' yazdırarak Meclisimize baklava tepsisini getirdik. Cumhuriyet Halk Partililer afiyetle yiyin."

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