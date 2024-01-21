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        Haberler Gündem AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 31 Mart yerel seçimleri İstanbul ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?

        AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıkladı!

        AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, AK Parti 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İşte 31 Mart yerel seçimleri İstanbul ilçeleri aday listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 00:13 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:13
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını canlı yayında açıkladı. Tanıtım toplantısı sonrasında "31 Mart yerel seçimleri AK Parti İstanbul ilçe adayları kim?" sorusu da cevabını bulmuş oldu.

        • 2

          AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

          AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıkladı

        • 3

          İşte AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday gösterdiği isimler:

          Adalar: Sina Şen

          Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu

          Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

          Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

          Bahçelievler: Hakan Bahadır

          Bakırköy: Ali Talip Özdemir

          Bayrampaşa: İlknur Kovaç

          Bağcılar: Abdullah Özdemir

          Başakşehir: Yasin Kartoğlu

          Beykoz: Murat Aydın

          Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

          Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

          Beşiktaş: Serkan Toper

          Büyükçekmece: Recep Erol

        • 4

          Esenler: Tevfik Göksu

          Esenyurt: Hamit Öncü

          Eyüpsultan: Deniz Köken

          Fatih: Mehmet Ergün Turan

          Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

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          Güngören: Bünyamin Demir

          Kadıköy: Veli Arslan

          Kartal: Hüseyin Karakaya

          Kağıthane: Mevlüt Öztekin

          Küçükçekmece: Aziz Yeniay

          Maltepe: Kadem Ekşi

          Pendik: Ahmet Cin

          Sancaktepe: Şeyma Döğücü

          Sarıyer: Hüseyin Coşkun

          Silivri: Volkan Yılmaz

          Sultanbeyli: Ali Tombaş

          Sultangazi: Abdurrahman Dursun

          Tuzla: Şadi Yazıcı

          Zeytinburnu: Ömer Arısoy

          Çatalca: Mesut Üner

          Çekmeköy: Ahmet Poyraz

          Ümraniye: İsmet Yıldırım

          Üsküdar: Hilmi Türkmen

          Şile: İlhan Ocaklı

          Şişli: Gökhan Yüksel

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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