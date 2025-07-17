AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası! AJet indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?
AJet'ten seyahatseverlere güzel haber geldi. Şirket, yeni bir indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. AJet indirimli uçak bileti kampanyası yurt dışı hatlarında geçerli olacak. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler, 9 euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, AJet ucuz uçak bileti nasıl ve nereden alınır? AJet indirimli uçak bileti hangi tarihlerde geçerli? İşte 2025 AJet indirimli yurt dışı bilet kampanyası hakkında merak edilenler...
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AJet indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, indirimli bilet kampanyası yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak. AJet indirimli yurt dışı bilet kampanyası detayları açıklandı. Kampanya 250 bin koltuk sayısı ile sınırlı olup biletler, sadece verilen süre içinde satın alınabilecek. Peki, AJet ucuz uçak bileti nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar, kampanya ne zaman bitecek? İşte 2025 AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar...
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AJET’TEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI! YURT DIŞINA 250 BİN KOLTUK SATIŞTA
AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 250 bin indirimli koltuk satışa çıkarıldı.
AJet’in indirimli bilet kampanyası ile yurt dışı seyahatleri, sonbahardan ilkbahara uzanan 7 aylık bir dönemde planlanabilecek.
Yurt dışında 34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet’in yurt dışı kampanyası; sonbahar, kış ve ilkbahar seyahatlerini Roma’dan Londra’ya, Stokholm’den Paris’e, Şarm-El Şeyh’ten St. Petersburg’a uzanan destinasyonlarda şimdiden planlama fırsatı sunuyor.
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AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI, BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ
Kampanya ile Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler, 9 euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
İndirimli biletler, 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00’dan 19 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak.
Alınan biletler, 1 Eylül 2026 - 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.
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AJET İNDİRİMLİ BİLET NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler; ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezleri ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.
Kampanya boyunca yalnızca AJet Mobil ve ajet.com'dan satın alınan biletlerde tüm koltuk seçimlerinde geçerli %50 indirim uygulanacak.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
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KOLTUK SEÇİM ÜCRETLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM
AJet, koltuk seçim ücretlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca biletle birlikte koltuk alan ya da hali hazırda AJet bileti olan ve sadece koltuk almak isteyen AJet misafirleri, yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.
Koltuk seçim ücretlerindeki indirim ise Ajet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden yapılacak satın alımlarda geçerli olacak.
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HANGİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları (KKTC, Şam, Cidde, Medine, Kuveyt ve Bahreyn hariç) kapsamaktadır.
Detaylı bilgi almak için Ajet'in resmi internet adresini (https://ajet.com/tr) ziyaret edebilirsiniz.
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