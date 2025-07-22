AJet kampanya 22-23 Temmuz 2025: AJet'te yurt içi biletler 849 TL'den başlıyor
AJet başlattığı yurt içi indirimli bilet kampanyasında 849 TL'den başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı. 22-23 Temmuz 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 10 Ekim 2025 – 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edebilecek. 155 bin koltukla sınırlandırılan indirimli bilet kampanyası sadece tek yön biletlerde geçerli olacak. İşte, 22-23 Temmuz 2025 AJet indirimli yurt içi bilet kampanyası...
- 1
AJet, yurt içi indirimli bilet kampası başlattı. Buna göre; tek yön uçuşlarda biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla firmanın web sitesinde ve mobil uygulamasında satışa çıktı. 22-23 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular, 10 Ekim 2025 – 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlardan indirimli bir şekilde faydalanabilecek.
- 2
AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
AJet başlattığı yurt içi bilet kampanyası kapsamında 849 TL'den başlayan fiyatlarla indirimli uçuşlar düzenleyecek.
- 3
AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
AJet'in tek yön uçuşlarda geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası 22-23 Temmuz 2025 tarihlerinde geçerli olacak. Biletler AJet'in web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.
-
- 4
İNDİRİMLİ BİLETLERİN UÇUŞ TARİHİ NEDİR?
Kampanyadan indirimli bilet alan yolcular, 10 Ekim 2025 – 10 Ocak 2026 tarihlerindeki uçuşlarda seyahat edebilecek.
- 5
GENEL KURALLAR
Tek yön biletler her şey dahil 849 TL’den sunulacaktır.
Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 22 Temmuz 2025 10:00’da satışa sunulacaktır.
10 Ekim 2025 – 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (KKTC hariç)
Kampanya 155.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
Kampanya fiyatları tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
Kampanyalı biletlerde değişiklik işlemi için %100 cezai işlem uygulanmaktadır.
Kampanyalı biletler iade edilemez.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir.
Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerlidir.
Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.