AJet indirim kampanyası 2025: Ajet kampanyası hangi ülke ve rotalar için geçerli, kampanya ne zaman bitiyor?
AJet'ten çocuklara ve çocuklu ailelere yönelik indirim kampanya düzenliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen çocuklu yolculara yönelik yüzde 30'a varan indirimler söz konusu olacak. Peki Ajet kampanyası hangi ülke ve rotalar için geçerli, kampanya ne zaman bitiyor?
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AJet yeni bir yurt dışı kampanyasına imza attı. Buna göre, çocuklu ailelere yüzde 30’a varan indirim fırsatı oluştu. AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bir çocuk için yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimli biletler satışa çıktı. İşte Ajet indirimli bilet kampanyası detayları
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bir çocuk için yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimli biletler satışa çıktı.
Kampanya; Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve İsveç kalkışlı ve varışlı Türkiye uçuşlarını kapsıyor. Bu indirim, iç hat aktarmalı uçuşlarda da geçerli olacak.
Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı ve Türkiye varışlı, Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.
Basic sınıf biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak.
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AJET KAMPANYALI BİLET NASIL ALINIR?
Biletlemeler 23 Haziran-30 Eylül arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.
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