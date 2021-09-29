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Ajax - Beşiktaş maçının yazar yorumları

Amsterdam'a 11 eksik ile gelen temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a 2-0 yenildi. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Berghuis ve 43. dakikada Haller kaydetti. 63'te Kenan Karaman'ın attığı gol, pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle sayılmadı. Spor yazarları Ajax - Beşiktaş maçını yorumladı

29.09.2021 - 09:58 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: Beşiktaş'ın doğal olmayan sakatlık yükü, Sergen Yalçın'ı doğalının dışında bir defansif kurguya itti. En kibar tabirle kazanmak öncelik değildi. Birinci bölgeye 10 oyuncuyla yığıldılar. Ajax'ın sağ kanadını iki sol bekle tıkadılar. 

  • Amsterdam ekibi, Tadiç'in şahsi beceresi dışında oyuna ağırlık koyamadı. Tabii ki oyunun hemen tamamının 3. bölgede oynadılar. Ama belki de Beşiktaş'ın bu durumu Ajax'ı da etkilemişti. Belki onlar da kazanmanın ötesinde bir sonuç için sahaya çıkmışlardı. 

  • Ancak bu oyuna olgunluğunda oldukları söylemek zor. Açık bir oyunda daha rahat hücum edebildiklerini biliyoruz. Tıpkı Sporting maçında olduğu gibi. Ama bu dar alan oyununda bunu yapamadılar.

  • Sorun Beşiktaş'ın maçı kaybetmesi değil... Daha maça çıkmadan tüm cephanesinin kullanılmaz hale gelişi de değil. Bunun sebebinin bilinmemesi ve bir sebebi olabileceğinin reddedilmesidir. Ki bu günlük değil, yapısal bir sorundur.

  • UĞUR MELEKE: Önceki gün düzenlenen basın toplantısında Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan 11 oyuncudan Mehmet Topal dışındaki 10’unun milli maç arası sonrası iyi olabileceğini belirtmişti. Beşiktaş’ın ekim ortası ve kasım başında peş peşe iki Sporting Lizbon maçı var. Hedef tam kadroyla o maçlar olmalı artık.

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