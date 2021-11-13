Bir grubu işlenmeye başlamış, yarım işlenmiş ve bitirilmemiş. Bir grubu ise işlenmiş ve bir eser haline gelmiş vaziyetteydi. Buradan anladığımız üzere Roma döneminde Aizanoi'de yerel bir kemik atölyesi vardı ve agorada bulunuyordu. Hem imalathane hem de satış yeri olarak hizmet veriyordu. İşlenmiş kemik eserler arasında çoğunlukla kadınların saç iğneleri, kaşık gibi eserlerle karşılaştık."