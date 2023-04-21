55 harika animasyon

Şarkını Söyle 1-2

Tamamen hayvanların yaşadığı bir dünyada geçen “Şarkını Söyle”de, Buster Moon zor dönemler geçiren, bir zamanlar çok başarılı olan bir tiyatrodan sorumlu, kibar ve iyimser bir koaladır. Tiyatroyu her şeyden çok sever ve onu korumak için her şeyi yapabilir. Ancak, zor günler geçiren tiyatronun yavaş yavaş parlaklığını kaybettiği günlerde eski görkemini yeniden kazandırmak için son bir şansı vardır; dünyanın en büyük şarkı yarışmasını yapmak. Yarışmada özellikle beş yarışmacı dikkat çeker: Şarkı söylemesi kadar yumuşak bir şekilde dolandıran fare, çekingen bir ergen fil, büyük bir sahne korkusu olan, 25 domuz yavrusunun peşini toplamaktan yıpranmış, sınırlarını zorlayan bir anne, ailesinin ağır suçlarından kurtulmak isteyen genç bir gangster goril ve küstah erkek arkadaşı bırakıp tek başına kalmak için mücadele veren bir punk-rock kirpi. Bütün hayvanlar, Buster’ın çadırına, bu yarışmayı hayatlarının gidişatını değiştirmek için bir fırsat olduğunu düşünerek gelir.