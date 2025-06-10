Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı yapacak! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı yapacak! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 360 personel alımı yapacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 12:45 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 360 işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        • 2

          AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

          Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek.

          Başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

        • 3

          Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Amca ile yeğeninin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğeninin kavgası cinayetle bitti!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Habertürk Anasayfa