Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı yapacak! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 360 personel alımı yapacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 360 işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek.
Başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
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Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
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