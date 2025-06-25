Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları, geri ödeme planı ve başvuru ekranı

        Aile Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz 150 bin TL kredi başvuru nasıl yapılır?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen Aile Gençlik Fonu uygulamasıyla, evlenmeyi planlayan genç çiftlere 150 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Bu destek, gençlerin evlilik sürecindeki maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden ya da bakanlığın resmi internet sitesi aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Destekten faydalanabilmek için başvuran çiftlerin belirlenen yaş sınırları içinde olması ve gelir düzeylerinin uygunluk kriterlerini karşılaması gerekiyor. Peki, faizsiz evlilik desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru süreci nasıl işliyor ve geri ödeme planı ne şekilde düzenleniyor? İşte Aile Gençlik Fonu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 16:55 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 81 ilde yürüttüğü Aile Gençlik Fonu kapsamında başvurular sürüyor. Evlilik hazırlığında olan genç çiftlere sunulan 150 bin TL tutarındaki faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenlerin, 18-29 yaş aralığında olması ve belirli gelir kriterlerini taşıması gerekiyor. Özellikle, başvuru sahiplerinin son 6 aylık ortalama geliri ile başvurudan önceki ay elde ettikleri gelirin, asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi temel şartlardan biri olarak dikkat çekiyor. Peki, bu destek için başvuru nereden yapılır, kimler öncelikli olarak faydalanabilir? İşte Aile Gençlik Fonu'na dair başvuru süreci, şartlar ve geri ödeme detayları...

        • 2

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

          - Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

          - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

          - Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

          - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

          - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

          - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

          - Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

        • 3

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 81 il için başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Habertürk Anasayfa