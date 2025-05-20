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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: İşte evlenecek çiftlere indirim sunan 20 markanın listesi ile indirim kodu nasıl alınır?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: İşte evlenecek çiftlere indirim sunan 20 marka

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Gençlik Fonu'ndan yararlanacak çiftler için yeni bir iş birliği sağladı. Buna göre; 20 marka evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel indirimler sunacak. Çiftler, indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabilecek. İşte, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında indirim sunan 20 marka...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:45
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        • 1

          81 ilde uygulanmaya başlayan Aile Gençlik Fonu'nun kapsamı biraz daha genişletildi. Buna göre; faizsiz 150 bin TL kredi almaya hak kazanan çiftler aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın anlaştığı 20 markadan indirimli bir şekilde alışveriş yapabilecek. İşte, Aile Gençlik Fonu kapsamında indirim sunan 20 marka...

        • 2

          AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA İNDİRİM UYGULANACAK

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, imzalanan protokolle, 20 firmanın, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunacağını bildirdi.

          İndirimler; mobilyadan, beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir kapsama sahip olacak.

        • 3

          AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA HANGİ FİRMALAR İNDİRİM YAPACAK?

          Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:

          Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.

        • 4

          İNDİRİM KODU NEREDEN VE NASIL ALINIR?

          Yerelde de valiliklerin, belediyelerin yerel işletmelerle iş birliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destekler sunmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, bazı belediyelerin nikah salonlarını ücretsiz tahsis edeceğini, bazı belediyelerin de eşyalara destek olacağını dile getirdi.

          Bakan Göktaş, "Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanabilecek. Bu sayede gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız. Umudu ve dayanışmayı büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

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