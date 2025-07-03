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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Şehit yakınları ve gazilere doğal gaz indirimi yapılacak, indirim yüzde kaç olacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Şehit yakınları ve gazilere doğalgaz indirimi yapılacak!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle şehit yakınlarına ve gazilere doğal gazda indirim uygulanacağı açıklandı. Bakan Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Milletimizin emaneti aziz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hayatın her alanında destek sunmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte, şehit yakınları ve gazilere doğalgaz indiriminin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:12
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ortak çalışması ile şehit yakınları ve gazilere doğalgazda indirim uygulanacağı açıklandı. İlk kez hayata geçirilecek uygulama kapsamında Bakan Göktaş, “Bakanlığımızın talebini geri çevirmeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Peki, söz konusu indirim yüzde kaç olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÜZDE 50 DOĞALGAZ İNDİRİMİ

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle şehit yakınları ve gazilerin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu.

        • 3

          BOTAŞ İNDİRİMLİ TARİFE UYGULAYACAK

          Bu kapsamda BOTAŞ, şehit yakınları ve gazilerin evsel tüketimlerini yüzde 50 indirimli tarifelendirecek.

          Konut tüketicileri için doğal gazın metreküpünü 7,771789 TL/Sm3 üzerinden tarifelendiren BOTAŞ, şehit aileleri ve gazilerin evsel tüketimlerini 3,885895 TL/Sm3 üzerinden tarifelendirilme kararı aldı.

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