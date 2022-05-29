FİLM GERÇEK OLAYLARA DİKKAT ÇEKTİ
'Aile Şerefi'ne dair görüşlerini sürdüren oyuncu, "Film bence, 1970’lerin en önemli sosyal içerikli filmlerinden biridir. O yıllar, İstanbul’a göçün ilk başladığı yıllardır. Önce varlıklı aileler göç etti. Film birçok gerçek olaya dikkat çekti. Gerçekte de, o yıllarda Bağdat Caddesi’nde araba yarışları yeni başlamıştı, kazalar oluyordu. Rahmetli Muhip Arcıman’ın oynadığı 'Oktay'ın babası 'Fehmi' karakteri gibi birçok zengin baba, 'Oktay' gibi kötü çocuklar yetiştirmeye başlamıştı. Yepyeni bir zengin sınıfı, işçi sınıfını hakir görüp, onlara hükmetmeye başlamıştı. Yani film, yapımcısı, yönetmeni, senaristi ve oyuncularının mükemmel olmasının yanı sıra, çok güzel ve ilginç bir hikaye anlatıyordu. Önemli bir sosyal mesajı seyircinin gözüne sokmadan sergiliyordu." ifadelerini kullandı.
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