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'Aile Şerefi'nin 'kötü' yıldızı Eriş Akman'dan özel açıklamalar: Oktaylar bugün de var - Magazin Haberleri

'Aile Şerefi'nin 'kötü' yıldızı Eriş Akman: 'Oktay'lar bugün de var!

Türk sinemasının kült yapımlarından olan 'Aile Şerefi'nde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalarda yer edinen senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman ile sanat yolculuğunu konuştuk

29.05.2022 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. 1976 yapımı olan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi beyazperdenin önemli isimlerinin rol aldığı film, üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen hala televizyonlarda gösteriliyor, hafızalardaki yerini koruyor.

  • Münir Özkul'un hayat verdiği 'Sucu Rıza' ve ailesinin dramatik hikayesinin anlatıldığı yapımda 'Kötü Çocuk Oktay' karakterini canlandıran Eriş Akman ile konuştuk. 74 yaşındaki oyuncu, sanat hayatını ve şimdilerdeki yaşamını anlattı.

  • Üniversite eğitimini İngiltere'de tamamlayan Eriş Akman, tekstil mühendisliğini yarıda bırakıp lise yıllarında başladığı tiyatro ile Londra'da yeniden tanışmış. Yarbay olan babasının yurt dışı görevleri sayesinde Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşayan Akman, kız arkadaşının desteğiyle sanat hayatına geri dönmüş.

  • DEPRESYONA GİRDİM; KIZ ARKADAŞIM TEDAVİ ETTİ

    Usta sanatçı, "Babam askerdi. Çok iyi İngilizce ve onun yanında da 4 dil biliyordu. Genellikle yurt dışı görevlerde ve NATO'da çalıştı. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim görürken, babam İtalya Napoli'ye tayin oldu. Benim de İngiltere'de eğitim almamı istedi. Nottingham Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisliği'ni kazandım. Üniversite döneminin bir kısmında fabrikalarda eğitim gördük. Tekstil endüstrisini sevemedim, 'Hayatım böyle mi geçecek' derken, depresyona girdim. O dönem ki kız arkadaşım 'Sen babanın hayatını yaşamayacaksın, kendi hayatını yaşayacaksın. Ne yapmak istiyorsan onu yap' dedi. Lisede eğitim görürken tiyatroya adım atmıştım ama ilerleyen yıllarda aklımın ucundan geçmemişti. Müracaatları da kız arkadaşım yaptı. Buhranlı dönemimde bir nevi beni tedavi etti. Ardından Londra'daki Ardından Mountview Tiyatro Sanatları Akademisi'ni kazandım. 1970'de bir İngiliz tiyatrosuyla ABD turnesine çıktım fakat askerliğim vardı. Türkiye'den de kopmak istemiyordum, ardından da ülkeme döndüm." dedi.

  • 'TÜRK SAHNELERİNE BİR YILDIZ DOĞUYOR'

    Londra'da yaşadığı sırada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cüneyt Gökçer ile tanışan Eriş Akman sözlerini şöyle sürdürdü:

    Cüneyt Gökçer, İngiltere'deki tiyatrolarda incelemeler yapıyordu. Ona tercümanlık yaptım. O dönem mezuniyet oyunum vardı. Gökçer, Hürriyet'in muhabiri Nuyan Yiğit ile mezuniyet oyunumu seyretmişti. "Türkiye'ye gelince seni Devlet Tiyatrosu'na katalım" dedi. Ertesi gün gazeteye bir baktım; 'Türk sahnelerine bir yıldız doğuyor' diye tam sayfa haberim yapılmıştı. Türkiye'ye gelişim ardından Devlet Tiyatroları sınavlarını bekliyordum ki, Kültür Sarayı yandı. 1970'lerin sonlarında tiyatrolar sıkıntıya girmişti. Sınavlar iptal oldu, ortada kaldım. Şehir Tiyatroları'na da giremedim. Haldun Dormen Tiyatrosu'na başvuru yaptım. Haldun Dormen sağ olsun evime kadar geldi, "Eriş seninle çalışmak çok isterdim ama ben salonu kapatıyorum." dedi.

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