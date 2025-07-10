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        Aile hekimliğinde hizmet takip süresi uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

        Sağlık Bakanlığınca yapılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğindeki değişikliğe gidildi. Buna göre, aile hekimliği birimlerine yapılan başvuruların takibine esas süre uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Aile hekimliğinde hizmet takip süresi ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:56
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        • 1

          Aile hekimliğinde hizmet takip süresinde değişikliğe gidildi. Son 6 ayda aile hekimliğine başvurmama kriteri 1 yıla çıkarıldı. 15-49 yaş arası kadınlar veya kronik hastalığı olan kişiler gibi daha sık izlenmesi gereken gruplar için ise mevcut hizmet süreleri korunacak. Detaylar Resmi Gazete’de yayınlandı.

        • 2

          AİLE HEKİMLİĞİNDE HİZMET TAKİP SÜRESİ 1 YILA ÇIKARILDI

          Sağlık Bakanlığınca yapılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğindeki değişiklikle aile hekimliği birimlerine yapılan başvuruların takibine esas süre uzatılarak, son 6 ayda aile hekimliğine başvurmama kriteri 1 yıla çıkarıldı.

          Buna göre, aile hekimliği birimlerine yapılan başvuruların takibine esas süre uzatıldı. Son 6 ayda aile hekimliğine başvurmama kriteri 1 yıla çıkarıldı. 15-49 yaş arası kadınlar veya kronik hastalığı olan kişiler gibi daha sık izlenmesi gereken gruplar için ise mevcut hizmet süreleri korunacak.

          AİLE HEKİMİNİN HİZMET SUNDUĞU NÜFUS YAPISI DEĞERLENDIRMEYE ALINDI

          Aile hekimliği birimlerinin hizmet sunduğu nüfusun yapısı da değerlendirmeye alındı.

          Özellikle gebe, bebek, çocuk, yaşlı gibi daha sık izlenen ve kapsamlı hizmet sunulan kişilerin bulunduğu veya bu oranların düşük olduğu bölgelerdeki farklı iş yükleri dikkate alınarak parametreler güncellendi.

          Yönetmelikle, nüfusu yüksek fakat özellikli gruptaki kişi sayısının az olduğu aile sağlığı birimlerinin iş yükü de dikkate alınarak nüfus sayısı karşılığı oluşan puan sınırı 3 bine kadar yükseltildi.

        • 3

          AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA KRİTERLER GENİŞLETİLDİ

          Öte yandan yönetmelikle, akılcı ilaç kullanımı kapsamında yapılan değerlendirmelerde geçerli olan kriter sayısı da artırıldı.

          Buna göre, akılcı ilaç kullanımında sadece il ortalaması değil, Türkiye ortalaması, geçmiş dönem performansı ve uluslararası karşılaştırmalar gibi farklı ölçütler de değerlendirmeye dahil edilecek.

          Söz konusu değişiklikle, bu alandaki kriter sayısı 4'e çıkarıldı.

          Yönetmelikle, günlük muayene sayısı ve hedef muayene sayısı hesaplama usulleri de düzenlendi.

          Bu kapsamda hesaplamalar artık doğrudan kişi sayıları üzerinden yapılacak. Ayrıca, kronik hastalık taramaları ve muayene oranlarına ilişkin süreçlerde aile sağlığı çalışanları teşvik edilecek.

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