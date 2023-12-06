Aile hayatından komik kareler
Ailemiz, hayatımızın en önemli parçasını oluşturur. Eğer eğlenceli bir aileniz varsa sadece şanslı olmakla kalmazsınız ayrıca devamlı eğlenir ve gülecek yeni şeyler bulursunuz.
- 1
“Bir arkadaşım buzdolabındaki her şeye pörtlek gözler taktı. Karısı kızamayacak kadar güldü."
- 2
“Eşim ve ben dün gece bir kostüm partisine gittik. Yerde yatanlar bizdik.”
- 3
"Neredeyse 10 yıl sonra ve 2 çocuktan sonra hâlâ uyuyor!”
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- 4
“Annemle babam, son fotoğrafımı çektirdiğim yerde yürüyüşe çıktılar. Bununla geri döndüler...”
- 5
"Eşim çamaşır astı ve neredeyse kalp krizi geçiriyordum."
- 6
"Eşim ve ben az önce evliliğimizin onuncu yıldönümünü kutladık. İşte, birinci sınıftayız."
Sağdaki ben, soldaki eşim.
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- 7
"Arkadaşım az önce karısından doğuma başlayacağını söyleyen bir telefon aldı."
- 8
“1993 yılında annemle babama yatakta kahvaltı hazırlamaya çalıştım.”
- 9
"Kardeşim ve nişanlısı, nişan fotoğraflarını yeni geri aldılar."
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- 10
"Kocamın ofisine girdiğimde onu bu halde buldum."
Kaynak: Reddit