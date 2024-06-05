Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile ve Destek Programı'nın sonuna geliniyor. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmıştı. Şimdi ise gözler, bu seneki durum için Bakanlık'a döndü. Peki, Aile Destek Ödemeleri uzatılacak mı? İşte, detaylar...