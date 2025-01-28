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        Haberler Dünya AİHM, kocasıyla cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Fransız kadının lehine karar verdi | Dış Haberler

        AİHM, kocasıyla cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Fransız kadının lehine karar verdi

        AİHM, kocasıyla cinsel ilişkiye girmeyi reddettiği için Fransız mahkemeleri tarafından "kusurlu" bulunan bir kadının temyiz başvurusunu haklı bularak Fransa aleyhine karar verdi. Karar, Fransa'da kadın haklarıyla ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 28.01.2025 - 15:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:29
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        Kocasıyla ilişkiye girmeyi reddeden Fransız kadının lehine karar
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        1955 doğumlu H.W isimli Fransız kadın, sağlık sorunları ve şiddet tehditleri nedeniyle kötü giden evliliğini sonlandırmak için 2012 yılında boşanma davası açtı. 2019 yılında Versailles Temyiz Mahkemesi, kadının kocasıyla cinsel ilişkiyi reddetmesini boşanmada kusur nedeni olarak değerlendirdi.

        AİHM'DEN FRANSIZ KADININ LEHİNE KARAR

        69 yaşındaki Fransız kadın, boşanmanın üzerinden neredeyse on yıl geçtikten sonra Fransa'daki yasal yolları tükettikten sonra davasını 2021'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürdü. AİHM, Fransız mahkemelerinin kadının özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

        Mahkeme yaptığı açıklamada, "Evlilik yükümlülüklerinin cinsel ilişkiye zorlama anlamına gelmesi, bedensel özerklik ve cinsel özgürlük ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

        H.W'nin avukatı Lilia Mhissen, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Umarım bu karar Fransa'daki kadın hakları mücadelesinde bir dönüm noktası olur" dedi. Mhissen, "Bu karar, Fransa’da kadın hakları açısından dönüm noktası niteliğinde. Fransız yasalarının kadınların bedensel özerkliklerini daha iyi koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

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