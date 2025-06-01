Ahu Yağtu ile sevgilisinin başarısız kaçma girişimi
Ahu Yağtu, sevgilisi Demir Doğan ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Yağtu ile Doğan, gazetecileri fark edince, hızla oradan ayrıldı
Giriş: 01.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:02
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahu Yağtu, sevgilisi Demir Doğan ile Etiler'deki bir mekândaydı.
Ahu Yağtu ile Demir Doğan, gazetecilere yakalanmamak için mekânın arka kapısından çıkmayı tercih etse de bu girişimlerinde başarılı olamadı.
Ahu Yağtu ile Demir Doğan gazetecilerin kendilerini çekmesiyle birlikte hızla oradan ayrıldı.
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