Ahu Sungur: Oyunculuk ünlü olma hali değildir

Ahu Sungur'un, yaptığı bu eleştirilerin Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yorumlanması, oyuncunun açıklama yapmasına sebep oldu. Sungur; "Mesele 'Cannes değil. Mesele, çok uzun zamandır geldiği durum. Tekrar ediyorum; oyunculuk bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk; kim daha güzel, kim daha seksi, kim daha çıplak, kim daha popüler yarışı değildir. Herkesin daha güzel, daha seksi, daha popüler bir alternatifi vardır. Fakat mesleki performansınız, yarattığınız karaktere dair yorumunuz sadece size ait ve biricikitir" ifadelerini kullanarak açıklama yaptı.

Fotoğraflar: Instagram