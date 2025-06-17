Ahmet Ümit'ten, Kadir İnanır'a ziyaret

1967'de Ses Dergisi'nin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç Gazetesi'nin 'Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra 'Yedi Adım Sonra' (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Kara Gözlüm' filminde Türkan Şoray ile başrolleri paylaştı.
Daha sonra, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' dâhil Şoray ile birçok filmde daha rol alarak Türk Sineması'nın önde gelen erkek oyuncuları arasına girdi.
ÖDÜLLERİ
1973: 5. Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Utanç
1986: 23. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yılanların Öcü
1990: 3. Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Medcezir Manzaraları
2000: 37. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2007: 40. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Onur Ödülü
2011: 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2016: Almanya Film Festivali Oyun Ödülü - Onur Ödülü
2023: 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - Cumhuriyetin 100. yılında ''Sinemamızın Yüzü'' Ödülü