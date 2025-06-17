Ahmet Ümit'ten, Kadir İnanır'a ziyaret

Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra fizik tedavisi süren usta oyuncuyu, dostları yalnız bırakmıyor.

Son olarak şair ve yazar Ahmet Ümit, İnanır'ı ziyaret etti.

Ahmet Ümit, Yeşilçam'ın usta isminin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek; "Müthiş bir direniş sergiliyor Kadir ağabey... Her gün biraz daha iyileşiyor, her gün biraz daha toparlanıyor, umuyor ve bekliyorum ki çok da uzak olmayan bir gelecekte sağlığına tümüyle kavuşacak" dedi.

10 Haziran'da da Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ile ressam Sali Turan, Kadir İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etmişti.

Ertuğrul Günay - Kadir İnanır

11 Haziran'da ise 2007 - 2013 arasında Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Ertuğrul Günay da İnanır'ı ziyaret edere; "Sinemamızın övüncü, değerli ve sevgili arkadaşım Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Onu sağlıklı, güler yüzlü görmekten sevinç duydum. Sevincimi sevenleriyle paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer vermişti.

Ertuğrul Günay'ın paylaştığı fotoğraflar ile Ümit Tokcan ve Sali Turan'ın ziyaretinde çekilen fotoğraflar arasındaki fark dikkat çekmişti. Usta oyuncunun, Tokcan ve Turan ile yer aldığı fotoğrafta daha zayıf olduğu görülmüştü.

KADİR İNANIR 1967'de Ses Dergisi'nin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç Gazetesi'nin 'Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra 'Yedi Adım Sonra' (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Kara Gözlüm' filminde Türkan Şoray ile başrolleri paylaştı. Daha sonra, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' dâhil Şoray ile birçok filmde daha rol alarak Türk Sineması'nın önde gelen erkek oyuncuları arasına girdi. ÖDÜLLERİ 1973: 5. Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Utanç 1986: 23. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yılanların Öcü 1990: 3. Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Medcezir Manzaraları 2000: 37. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü 2007: 40. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Onur Ödülü 2011: 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü 2016: Almanya Film Festivali Oyun Ödülü - Onur Ödülü 2023: 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - Cumhuriyetin 100. yılında ''Sinemamızın Yüzü'' Ödülü