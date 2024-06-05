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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi toprağa verildi - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi toprağa verildi

        Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hayatını kaybeden babası Yaşar Kaptan Çebi son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 18:58 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:01
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        Çebi'nin babası son yolculuğuna uğurlandı!
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        Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi vefat etti. Yaşar Kaptan Çebi, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

        Yaşar Kaptan Çebi'nin cenaze namazı ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı. Namaza Ahmet Nur Çebi ve Çebi ailesinin yanı sıra aralarında eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski İçişleri Bakanları Mehmet Ağar ile Süleyman Soylu, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve teknik direktör Şenol Güneş'in de olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

        Yaşar Kaptan Çebi'nin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine Beşiktaş bayrağı da örtüldü.

        Çebi'nin naaşı kılınan namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

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