02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Beşiktaşlılar Derneğinin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu'na katılan Çebi, gecede yaptığı konuşmada, iyi bir yönetim kuruluna sahip olduklarını belirterek, "Bir hafta içinde ödenmesi gereken 105 milyon lira borç olduğu, ödenmezse Avrupa'ya gidilemeyeceği ifade ediliyordu, o işi biz çözdük. Birilerinin bırakıp gitme sebebi olan bu sorunu biz dört günde çözdük." değerlendirmesinde bulundu.
Her şeyi birlikte, el ele omuz omuza yapacaklarını kaydeden Çebi, "Beşiktaş için iyi şeyler yapmaya niyet edenlere minnettarız. Beşiktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sivil toplum örgütüdür. Beşiktaş'ın varlığı bir çimentodur. Beşiktaşlılık; bir fikir, bir duruş demektir. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtaların olmadığını kanıtladık. Kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarının yapması gereken, statlarda takımımızı desteklemektir. Kimse kendisini kurtarmak için Beşiktaş'ın taraftarına ve kongre üyesine leke atamaz." ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın gelecek için enerjiye ihtiyaç duyduğunu anlatarak, şu görüşleri paylaştı:
"Ben bugün göreve niye geldiysem önceki yedi senede de aynı sebeple görevimde kaldım. Birlik beraberlik olmadan hiçbir şey olmaz. Camianın her bir ferdi Beşiktaş'a katkı vermezse biz derman bulamayız. Bizi yalnız bırakmayın. Her Beşiktaşlı Beşiktaş'a katkı yapma hakkını kullanmalı. Beşiktaşlı olanda hırs olmaz. Beşiktaşlı olan yeni gelen yönetime sarılır, 'ben buradayım, bir emriniz var mı' der. Gidenler öyle yapmadı. Gidenler, yakarak gittiler. Beni çok üzdüler. Yöneticilerimizle kulüpten içeriye girdiğimizde bizi karşılayan bir tane profesyonel yoktu. İstifa eden, tazminatlarını alan profesyoneller vardı."
Kulüpteki sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Çebi, "Biz kulübü toplamaya çalışıyoruz. Yıllarca maaş alan profesyoneller, başkanı ve yönetimi beklemeden gitti. Kimi de tazminatlarını Kartal Yuvası çekleriyle alıp gitti. Bizim nereye geldiğimizi anladınız mı? Beş tane profesyonelin kulübe yıllık maliyeti üç milyon lira, yedi senede yirmi bir milyon lira. Sonra ben ve arkadaşlarım 105 milyon lira bulmak için uğraşıyoruz. Kulübün içinde bu zihniyette başkalarının da var olduğunu biliyorum, onlar da gidecek." diyerek sözlerini tamamladı.
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