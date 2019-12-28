Murat Cemcir, "Güçlü bir ekibin parçası olmak çok çok önemli. Birbirine fizik ve duygu olarak tamamen zıt karakteri, hem babayı, hem de oğlunu canlandırmak benim için ilginç bir deneyim oldu. Makyajından, oyunculuğuna kadar gerçekten de çok emek verdik. Hep birlikte harika bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Baba Parası, gişede hedefine ulaşacaktır" şeklinde konuştu.