Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ahmet Kaya'nın şarkıları AKM'de seslendirildi

        Ahmet Kaya'nın şarkıları AKM'de seslendirildi

        2000'de hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın şarkıları, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seslendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Kaya'nın şarkıları AKM'de seslendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahmet Kaya'nın şarkıları, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) seslendirildi.

        AKM’de gerçekleşen konserde, Ahmet Kaya’nın şarkıları Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri; Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlandı. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği konserde; 'Yakamoz', 'Kum Gibi', 'Nerden Bileceksiniz', 'Söyle' ve 'Şu Dağlarda Kar Olsaydım' gibi Ahmet Kaya’nın sevilen şarkıları dinleyiciyle buluştu.

        Etkinlikte konuşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Geçmişten bugüne gelen, bugünden de daha ileriye götürmeye ant içtiğimiz, geçmişe vefa göstermek üzere bugün Ahmet Kaya, yarın Ferdi Tayfur ile devam edecek sanat programlarını siz seyircilerimize sunmaya hazırız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ahmet kaya
        #Atatürk Kültür Merkez

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Habertürk Anasayfa