Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız şiirleri İş Sanat’ta

Edebiyatımızın en güzel eserlerini müzikle buluşturan İş Sanat dinletileri, bu sezon yepyeni yapımları sanatseverlere sunmaya devam ediyor. Cahit Külebi’nin içten ve sevgi dolu şiirlerinin ardından Adalet Ağaoğlu’nun hayata dokunan hikâyelerini dinleyen sanatseverler, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleriyle 10 Şubat Pazartesi akşamı İş Sanat sahnesinde buluşuyor.

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Mavi, Maviydi Gök Yüzü başlıklı dinletide Tanpınar’ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın, sahneye uyarlanmasını ise Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletide şiirlere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı (keman) ve Serdar Yalçın (piyano) eşlik edecek.

Türk edebiyatına gelenek ile modernlik arasındaki gerilimi ustaca işleyen roman, hikâye ve şiirleri ile büyük bir katkı sağlamış olan Tanpınar, kültürü, tarihi ve estetiği iç içe geçiren çok katmanlı bir anlatım sunar.

Edebiyatımızın en derinlikli isimlerinden biri olarak, zamanı sadece bir kavram değil, hayatın her anında hissedilen bir duygu olarak işler. 10 Şubat Pazartesi akşamı “Mavi, Maviydi Gök Yüzü” başlıklı dinletide Tanpınar’ın şair yönü en güzel şiirleri aracılığıyla ortaya konacak.

İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.