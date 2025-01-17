Ahmet Güneştekin'in Kayıp Alfabe sergisi açıldı

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in 350'ye yakın eserinin yer aldığı Kayıp Alfabe sergisi, Artİstanbul Feshane'de açıldı.

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Türkiye'nin dört bir yanından mitolojik esintilerin bulunduğu serginin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu konuşmasında "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kayıp Alfabe sergisine bütün İstanbullu hemşehrilerimi davet ediyorum. Feshane'de Güneştekin ve Yaşar Kemal ile buluşun" dedi.

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Üzerinde iki yıl çalıştığı sergiyi Yaşar Kemal'e adayan Güneştekin, "Sanat hayatımın en önemli sergisi, çok büyük emeklerle hazırlandı dedi ve ekledi:

"Kayıp Alfabe, kaybolan ve kaybettirilen dillerin tekrar diri tutulması, yaşatılması için empati alanı oluşturan bir sergi."

Yıldız Holding'in desteğiyle sanatseverlerle buluşan ve küratörlüğünü Christoph Tannert'in üstlendiği, sergi, Güneştekin'in hafıza ve göç nesneleri, sesler ve görüntüler, üstkurmaca yapılar ve malzeme müdahaleleriyle makro ve mikro ölçekleri birleştirdiği disiplinlerarası işlerini bir araya getiriyor.

Kayıp Alfabe sergisi, 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.