Ahmet Güleç nişanlandı
Oyuncu Ahmet Güleç, sunucu sevgilisi Öykü Cengiz ile Bodrum'da nişanlandı
Giriş: 08.07.2025 - 20:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:40
Ahmet Güleç, bir süredir birlikte olduğu sunucu Öykü Cengiz ile ilişkisini resmiyete dökerek nişanlandı.
Bodrum'da gerçekleşen nişan töreninden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan çift, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ahmet Güleç'in meslektaşları ve hayranları, paylaşımın altına tebrik mesajları bırakarak mutluluklarını paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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