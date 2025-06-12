Ahmet Altan'ın eşi vefat etti
Yazar Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan, 76 yaşında hayata veda etti
Giriş: 12.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:11
Yazar Ahmet Altan ile oyuncu Bülent Bilgiç'in acı günü...
Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan, bu sabah vefat etti.
Ahmet Altan
Hayata 76 yaşında veda eden Gülnur Altan, oyuncu Bülent Bilgiç'in de ablasıydı. Altan, uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu.
Bülent Bilgiç
Gülnur Altan'ın cenazesi, yarın defnedilecek.
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