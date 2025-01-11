Ahmed Şara Lübnan Başbakanı ile görüştü

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, önceliklerinin Suriye'deki iç durumu düzenlemek, güvenlik durumunu kontrol altına almak ve silahların devletin kontrolünde olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Suriye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başkent Şam'da, Şara ile ortak basın toplantısında konuştu.

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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara, "Lübnan'la ilişkilerimiz stratejik ve uzun vadeli olup, sağlam temeller üzerine inşa edilecektir. Başta sınırların kontrolü olmak üzere birçok konuyu ele aldık." dedi.

Şara, önceliklerinin Suriye'deki iç durumu düzenlemek, güvenlik durumunu kontrol altına almak ve silahların devletin kontrolünde olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

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Ahmed Şara, Lübnan ve Suriye'nin egemenliğine dikkati çekerek, Suriye'nin tüm Lübnanlılara karşı eşit mesafede duracağını ifade etti.

İstişare ve diyalogun önemine değinen Şara, "Lübnan sınırları, kaçakçılık sorunları, Suriye'nin Lübnan bankalarındaki mevduatları gibi öne çıkan sorunları da ele aldık. Bu durumu detaylı bir şekilde inceleyecek uzman komitelerin kurulması konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.

Şara, Suriye'deki iç durum ve güvenliğin ardından Lübnan ve Suriye arasında sınırların öncelikli mesele olduğunu söyledi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri, Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini Lübnan'daki uzlaşıyı gördükleri için daha önce de desteklediklerini hatırlattı.

Şara, Avn'ın Cumhurbaşkanlığında Lübnan ile Suriye arasında stratejik ilişkilerin kurulacağına inandığını vurguladı.

"Suriye iyi durumda olduğu müddetçe Lübnan da iyi durumda olur"

Lübnan Başbakanı Mikati de yeni dönemde Suriye halkı için barış ve istikrar temennisinde bulunarak, "Suriye'de yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir toplantı gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgenin karşı karşıya olduğu mevcut sorunları ele aldık." dedi.

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Mikati, "Halklar arasındaki tarihi bağların, iyi komşuluğun ve güçlü, eşit ilişkilerin iki ülkeyi birleştirdiğini vurguladık. Bu da iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin ve her düzeyde yapılması gerekenin temelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Lübnan arasındaki tarihi bağlara değinen Mikati, "Suriye iyi durumda olduğu müddetçe Lübnan da iyi durumda olur. Bu ilişkileri, karşılıklı saygı, eşitlik ve ulusal egemenlik temelinde güçlendirmek görevimizdir." diye konuştu.

Mikati, Suriye ve Lübnan arasındaki ilişkileri kötü etkileyecek veya iki ülkenin güvenliği ile egemenliğini tehdit edecek her türlü eyleme karşı çalışacaklarını söyledi. "Lübnan-Suriye sınırlarının çizilmesi öncelikli konu" Lübnan Başbakanı, Lübnan'a sığınan Suriyelilerin geri dönüşünün halledilmesi gerektiğini ifade etti. Mikati, Lübnan ve Suriye arasındaki kara sınırlarına ilişkin durumu ve karşılıklı tedbirlerin artırılması ihtiyacını ele aldıklarını vurguladı. İki ülkenin güvenliğinin ve egemenliğinin korunmasına değinen Mikati, Suriye'nin güvenlik ve istikrarına zarar verecek her türlü eylemin önlenmesine dikkati çekti. REKLAM Mikati, ziyaretin iyi sonuçlar doğuracağını aktararak, Lübnan-Suriye ilişkilerinin durumundan memnun olduğunu söyledi. Lübnan Başbakanı, "Suriye ve Lübnan arasındaki kara ve deniz sınırlarının çizilmesi önceliğimizdir ancak bu vakit alabilir." ifadesini kullandı. Mikati, Lübnan-Suriye sınır hattında her türlü kaçakçılık girişiminin engellenmesi için özellikle yasa dışı geçi noktalarının tamamen kontrol altına alınması gerekliliğine vurgu yaptı. Lübnan Başbakanı, Lübnan-Suriye arasındaki sınırların çizilmesi sürecini yürütecek ortak bir komitenin kurulacağını belirtti.