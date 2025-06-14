Ahmed Kutucu, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu
Galatasaray'ın futbolcusu Ahmed Kutucu, Asena Atalar'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu
Giriş: 14.06.2025 - 21:33 Güncelleme: 14.06.2025 - 21:40
Galatasaraylı Ahmed Kutucu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asena Atalar'a evlenme teklifinde bulundu.
Ahmed Kutucu, "Evet" yanıtını aldığı anları sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Ünlü futbolcuya takım arkadaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Fotoğraflar: Instagram
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