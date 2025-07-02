Ağustosta ehliyet yenileme ücreti 7 bin TL'ye çıkacak! Ehliyet yenilemede son gün ne zaman?
Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde artık son dönemece girildi. 1 Ocak 2016'dan önce alınmış eski tip sürücü belgelerinin belirlenen tarihe kadar yenilenmemesi halinde geçerliliği sona erecek. Şu anda sadece 15 TL gibi cüzi bir ücretle yapılan yenileme işlemleri, son başvuru tarihinin kaçırılması durumunda 7 bin 438 TL olacak. Peki, bu kritik sürecin son günü ne zaman? İşte ehliyet yenileme takvimi, başvuru süreci ve dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar...
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Eski tip sürücü belgelerine sahip olan vatandaşlar için ehliyet yenileme sürecinde kritik aşamaya gelindi. 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin belirlenen tarihe kadar yenilenmemesi durumunda geçerliliğini yitireceği uyarısı yapıldı. Yeni nesil sürücü belgesi almak isteyenlerin, güncel olarak 15 TL ödemesi gerekiyor ancak Ağustos ayında bu rakam 7 bin 438 liraya yükselecek. Peki, eski tip ehliyetlerin geçerliliği tam olarak ne zaman sona eriyor? Ehliyet yenileme başvurusu nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte sürücülerin gözden kaçırmaması gereken önemli detaylar...
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EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
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EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
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