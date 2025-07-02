Eski tip sürücü belgelerine sahip olan vatandaşlar için ehliyet yenileme sürecinde kritik aşamaya gelindi. 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin belirlenen tarihe kadar yenilenmemesi durumunda geçerliliğini yitireceği uyarısı yapıldı. Yeni nesil sürücü belgesi almak isteyenlerin, güncel olarak 15 TL ödemesi gerekiyor ancak Ağustos ayında bu rakam 7 bin 438 liraya yükselecek. Peki, eski tip ehliyetlerin geçerliliği tam olarak ne zaman sona eriyor? Ehliyet yenileme başvurusu nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte sürücülerin gözden kaçırmaması gereken önemli detaylar...