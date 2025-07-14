AGS soruları ve cevap anahtarları kitapçığı yayınlandı. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz’da tamamlandı. Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanındı. Peki AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?