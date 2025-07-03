AGS sınav giriş belgesi yayınlandı! AGS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

DİKKAT!

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-AGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ÖABT için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden indirilebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak.

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek.

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