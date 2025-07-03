AGS sınav giriş belgesi yayınlandı! AGS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
AGS sınav giriş belgesinin erişime açıldığı duyuruldu. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanacak sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek. İşte AGS giriş belgesi alma ekranı
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AGS sınavına hazırlananlar AGS sınav giriş belgelerini kontrol ediyor. AGS giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. AGS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin son dakika duyurusu ile erişime açıldı. Peki AGS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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AGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
MEB AGS sınav giriş yerleri ÖSYM duyurusu ile açıklandı. 2025 Akademi Giriş Sınavı giriş belgesi, ÖSYM AİS ekranı üzerinden indirilebilecek.
13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 03 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
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DİKKAT!
13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-AGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ÖABT için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden indirilebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak.
Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek.
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