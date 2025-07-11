Milli Eğitim Akademisi kapsamında ilk kez düzenlenecek olan Akademik Giriş Sınavı (AGS) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Temmuz ayında yapılacak sınav öncesi, adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden belgelerine ulaşabilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte AGS’nin tam olarak ne zaman yapılacağı ve sınav süresinin ne kadar olacağı da gündemde. ÖABT oturumu ve sonuç açıklama tarihiyle ilgili detaylar ise adayların takibinde. İşte ayrıntılar...