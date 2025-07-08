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        AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AGS sınavı için giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Temmuz ayında uygulanacak olan sınav için giriş belgesi ÖSYM sitesi üzerinden alınacak. Peki AGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 17:00 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:24
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        • 1

          AGS sınav tarihi belli oldu. Akademi Giriş Sınavı (AGS) Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü için düzenlenecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

        • 2

          AGS SINAVI NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

          AGS GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

        • 3

          AGS SINAVI HAKKINDA

          Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.

          Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

          ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

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