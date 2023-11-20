Agrotech halka arz sonuçları açıklandı! Agrotech borsa işlem tarihi ne, kaç lot verdi ve ne zaman borsada işlem görecek?
Agrotech (AGROT) halka arz talep toplama işlemleri 15-16-17 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Borsa İstanbul'un yeni üyesi Agrotech'te halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL'yi aştı. Halka arz sonuçlarına göre 5,21 lira nominal değerdeki payların toplam 3 milyon 48 bin 226 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. İşte Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz sonuçları ve lot bilgisi...
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Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Agrotech halka arz sonuçları açıklandı. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. talep toplama işlemleri 15-16-17 Kasım günleri arasında tamamlandı. Alnus Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, şirketin 1 TL nominal değerdeki payları 5,21 lira fiyattan halka arz edilirken 300 milyon lira nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1,56 milyar TL olarak gerçekleşti. İşte Agrotech halka arz sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
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AGROTECH HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemlerini 15 - 16 - 17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşti.
Agrotech’in 1 TL nominal payları 5,21 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 300.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.563.000.000 TL olarak gerçekleşti.
Halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,64 katı ve yurt İçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 7,21 katı talep toplandı.
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AGROTECH HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,31 katı talep toplanmış oldu. Halka arz sonucunda, 3.048.095 adedi yurt içi bireysel yatırımcılar, 131 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.048.226 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Buna göre bireysel yatırımcılara ortalama 69 lot (359 TL) pay dağıtıldı.
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AGROTECH BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
'AGROT' BİST koduyla Yıldız Pazar'da bu hafta içerisinde işlem görmesi bekleniyor.
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AGROTECH HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Agrotech Halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satılırken ve bireysele eşit dağıtım yapılacak.