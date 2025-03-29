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        Haberler Gündem İnanç Ağrı'da üniversiteliler "gönül sofrası" kurdu

        Ağrı'da üniversiteli kız öğrenciler Ramazanda "gönül sofrası" kurdu

        Ağrı'da yurtta kalan üniversiteli kız öğrenciler, "Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında çeşitli yemeklerle aileleri ziyaret edip gönül sofrasında beraber iftar yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:44
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          Ağrı'da üniversiteli kız öğrenciler, "Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında çeşitli yemeklerle aileleri ziyaret edip gönül sofrası kurdular.

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          Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde eğitim gören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, "Yalnız Değilsiniz" ve "Komşum" projeleriyle insanların hayatına dokunuyor. Yurt idaresinin koordinesinde gönüllü olarak çalışma yürüten öğrenciler, yılın tamamına yaydıkları projeyi ramazanda yoğunlaştırarak çeşit çeşit yemekleri kaplara doldurup paketleyerek iftar öncesi ailelerin kapısını çaldı. Evlerde sofra kurup hep beraber iftar açmanın mutluluğunu yaşayan gönüllüler ve aileler, sıcak aile ortamında daha sonra çay eşliğinde sohbet edip güzel vakit geçirdi.

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          Aileler tarafından sıcak karşılanan öğrenciler, proje sayesinde yurttaki yemek israfının da önüne geçmiş oldu. Gönüllülerden Rukiye Akkuş, güzel projelerle ailelerle bir araya geldiklerini ve bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

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          Yaşlı vatandaşların evlerini de zaman zaman temizlediklerini belirten Rukiye Akkuş, şöyle konuştu: "Yurtlarda hazırlanan fazla yemekleri belirlenen komşulara ulaştırarak israfın önlenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu sayede hem sosyal dayanışma güçleniyor hem de öğrenciler arasında yardımlaşma ve topluma hizmet bilinci pekiştiriliyor. Yurtta kaldığımız için aile ve ev ortamına hasret kalıyoruz. Bu büyüklerimizle vakit geçiriyoruz. O sıcaklığı tatmış oluyoruz, kendilerine teşekkür ediyorum. Başka aileleri de ziyaret etmiştim, inşallah devamı gelecek."

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          Öğrencilerden Sümeyra Sunar ise projede gönüllü olarak yer aldıklarını ve ihtiyaç sahibi ailelere yemek götürdüklerini anlattı. Birlikte sohbet etmenin keyifli olduğunu dile getiren Sunar, şunları kaydetti: "Yurttaki yemek israfını önlüyoruz. Aileler bizi görünce çok seviniyor, mutlu oluyor ve dua ediyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Kalplerine dokunabildiğimiz için çok şanslı hissediyoruz. Bu sene 2 aileyi ziyaret ettim. Diğer arkadaşlarım da başka aileleri ziyaret etti ve çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Yemek yiyoruz, temizlik yapıyoruz. Çok samimi bir ortam, sıcak karşılıyorlar. Bizi ailemiz gibi karşılıyorlar. Biz de onları ailemiz gibi görüyoruz."

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          Elif Özdemir de ailelerin kendilerini çok sıcak karşıladığını söyledi.

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