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        Haberler Gündem Güncel Ağrı'da tohumdan fidana üretim seferberliği | Son dakika haberleri

        Ağrı'nın verimli ovalarında tohumdan fidana üretim seferberliği

        Ağrı'nın verimli ovaları ve arazilerinde üretimin teşvik edilmesi amacıyla devlet tarafından çiftçilere tohumdan fidana çok sayıda destek sağlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:32
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          Ağrı'da, Valilik koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce çiftçilerin alternatif ürünler yetiştirmesi ve verimli arazilerde daha fazla üretim yapılması için çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

        • 2

          Bu kapsamda bir süre önce devlet desteğiyle çiftçilere verilen buğday, korunga, yulaf ve ilde ilk defa Patnos ilçesinde dağıtılan kuru fasulye tohumları toprakla buluşturuluyor.

        • 3

          Belirli noktalarda hibe desteğiyle dağıtılan 28 bin 900 meyve fidanı ile tohumları alan çiftçiler, arazilerinde ziraat mühendisleri eşliğinde yoğun ekim ve dikim mesaisi yapıyor.

        • 4

          İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, kentin hayvancılık ile ön plana çıkması nedeniyle genelde tarımsal faaliyetleri desteklemeye yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

        • 5

          Arıcılara yönelik çeşitli destekler verdiklerini ve yem bitkilerinin desteklenmesiyle ilgili projeleri bu sene hayata geçirdiklerini ifade eden Hüseyinoğlu, "Patnos ilçemizde 300 çiftçiye 300 ton buğday tohumunun dağıtımını yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valiliğimizin destekleriyle 28 bin 900 meyve fidanı dağıttık. Ayrıca 100 bin sebze fidesi de dağıttık" diye konuştu.

        • 6

          Hüseyinoğlu, desteklerle çiftçilerin farklı üretim alanlarına yönelmelerini teşvik etmeye çalıştıklarını ve bölgede yetiştirilmesi gereken ürün desenleriyle ilgili vatandaşları bilinçlendirerek daha profesyonel ve verimli bir üretime geçmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

        • 7

          Nisan ayında çiftçilere korunga ve yulaf tohumu dağıttıklarını belirten Hüseyinoğlu, şöyle konuştu:

          "Yüzde 70 hibeli Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 450 çiftçimize 90 ton korunga, 75 çiftçimize de 30 ton yulaf tohumu dağıtımı yaptık. Sonbaharda da yine buğday tohumu dağıtacağız. Bakanlığımızın desteğiyle Patnos ilçemizde 1200 dekar alan için ilimizde ilk defa kuru fasulye ekimini teşvik etmek için tohum dağıtımını gerçekleştirdik."

        • 8

          Hüseyinoğlu bölgede etkili olan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ve iyi bir hasat beklediklerini dile getirdi. Çiftçilerden Muhittin Yıldırım ise devletin desteğiyle aldıkları korunga tohumlarını tarlaya ektiklerini ifade ederek, "Allah devleti var etsin, çok teşekkür ederim. 500 dönüme yakın arazim var. Tarım ve hayvancılık yapıyorum. Arpa, buğday, korunga silajlık mısır ekiyorum. Bu sene de devlet 200 kilogram korunga tohumu verdi. Allah razı olsun." dedi.

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