Hüseyinoğlu bölgede etkili olan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ve iyi bir hasat beklediklerini dile getirdi. Çiftçilerden Muhittin Yıldırım ise devletin desteğiyle aldıkları korunga tohumlarını tarlaya ektiklerini ifade ederek, "Allah devleti var etsin, çok teşekkür ederim. 500 dönüme yakın arazim var. Tarım ve hayvancılık yapıyorum. Arpa, buğday, korunga silajlık mısır ekiyorum. Bu sene de devlet 200 kilogram korunga tohumu verdi. Allah razı olsun." dedi.