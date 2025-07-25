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        Haberler Gündem Güncel Ağrı'da heyelan meydana geldi | Son dakika haberleri

        Ağrı'da heyelan meydana geldi

        Ağrı-Kağızman kara yolu, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:16
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        Ağrı'da heyelan meydana geldi
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        Ağrı'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli yağış nedeniyle ilçede bazı köylerde sel meydana geldi.

        Bölgede yaşanan heyelan nedeniyle Kağızman-Ağır kara yolu ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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