Ağrı'da heyelan meydana geldi
Ağrı-Kağızman kara yolu, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Giriş: 25.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:16
Ağrı'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış nedeniyle ilçede bazı köylerde sel meydana geldi.
Bölgede yaşanan heyelan nedeniyle Kağızman-Ağır kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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