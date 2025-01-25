Ağrı'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

AA'nın haberine göre; ekipler, bu kapsamda ilçede belirledikleri 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 675 paket kaçak sigara, 3 ruhsatsız av tüfeği, 26 fişek ele geçirdi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.