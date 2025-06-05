Ağrı'da bir ayda 3 bin 572 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Valiliğin toplantı salonunda düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" sonrası yaptığı açıklamada, mayıs ayında il genelinde terör örgütlerine yönelik 44 operasyon düzenlendiğini, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldığını söyledi.

FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 4 operasyonda 1 kişinin gözaltına alındığını belirten Koç, 10 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini, 38 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini, 15 kişinin tutuklandığını ifade etti.

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15 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirildiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"6 kişi tutuklanmış, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. 13 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 572 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ayrıca, ilimizde 5 mobil göç noktası bulunmakta olup, bayram tatili süresince kesintisiz olarak ilimiz merkezinde ve giriş çıkışlarımızda görev yapacaktır. Bunlara ek olarak, ilimizde 1123 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 4 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.