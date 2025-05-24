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        Haberler Gündem Çevre Ağrı'da 2 ton inci kefali ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Ağrı'da kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi

        Ağrı'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Van'dan Doğubayazıt ilçesine kaçak yollarla taşınan 2 ton inci kefali ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:16
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        Ağrı'da 2 ton inci kefali ele geçirildi
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        Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, inci kefalinin kaçak avlanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, Van ilinden Doğubayazıt ilçemize kaçak yollarla taşındığı tespit edilen, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve satışı yasak olan, nesli tehlike altında bulunan ve koruma altında olan 2 ton inci kefali ele geçirilmiştir. 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

        Kaçak avcılıkla mücadelede kararlılıkla devam edileceği vurgulana açıklamada, "Kaçak avcılığa geçit yok. Avlanma yasaklarına uyalım, doğamızı birlikte koruyalım" ifadeleri yer aldı.

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        #yerel haberler
        #Ağrı Haberleri
        #inci kefali
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