Ağrı'da 147 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce finanse edilen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında sebze fidesi dağıtımı için Ağrı'daki Tarım Park'ta program düzenlendi.

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Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, burada yaptığı konuşmada, her türlü üretimin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada hem ilimizin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak hem de üreticilerimizi desteklemek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülen Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında sebze fideleri dağıtımında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise tarım ve hayvancılıkla ilgili projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların arından il genelindeki 150 çiftçiye toplamda 147 bin salatalık, domates, biber ve patlıcan fidesi verildi