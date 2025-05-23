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        Haberler Gündem Güncel Ağrı'da 147 bin sebze fidesi dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Ağrı'da çiftçilere 147 bin sebze fidesi dağıtıldı

        Ağrı'da sebze üretim alanlarının artırılması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibeli 147 bin salatalık, domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:11 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:11
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        Ağrı'da 147 bin sebze fidesi dağıtıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce finanse edilen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında sebze fidesi dağıtımı için Ağrı'daki Tarım Park'ta program düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, burada yaptığı konuşmada, her türlü üretimin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada hem ilimizin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak hem de üreticilerimizi desteklemek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülen Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında sebze fideleri dağıtımında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise tarım ve hayvancılıkla ilgili projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların arından il genelindeki 150 çiftçiye toplamda 147 bin salatalık, domates, biber ve patlıcan fidesi verildi

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        #Ağrı Haberleri
        #sebze fidesi
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