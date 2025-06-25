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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

        Afyonkarahisar'da 3 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:35 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:37
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        Uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adresler ve bir araçta yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete, 11 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 82 mermi ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'ine adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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