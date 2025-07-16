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        Haberler Gündem Güncel Afyonkarahisar'da hayvan tahnitleri ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da hayvan tahnitleri ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da adresinde 14 hayvan tahniti ve 2 kafes ele geçirilen şüpheliye para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:57 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:57
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        Afyonkarahisar'da hayvan tahnitleri ele geçirildi
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da bir adreste hayvan tahnitleri bulunduğu yönünde gelen şikayet üzerine çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre ekipler, adli makamdan aldığı karar sonrası belirlenen adreste yaptığı aramada, 14 hayvan tahniti ile 2 kafes ele geçirdi.

        Hayvan tahnitlerine el koyan ekipler, şüpheliye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince idari para cezası uyguladı.

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        #afyonkarahisar
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