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        Haberler Gündem Güncel TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:33
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        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde A.K.E. (26) idaresindeki TIR, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Deresinek köyü yakınlarında, E.T'nin (40) kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.Ç. (60), H.T. (38), G.B.K. (18) ile H.N.T. (6) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Çay ve Bolvadin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

        Çay Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü E.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        #afyonkarahisar
        #trafik kazası
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